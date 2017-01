Dernière mise à jour : 3 janvier 2017

---------------------------------------------------



Շնորհավոր Նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ

Bonne Année 2017 et Joyeux Noël (arménien)

Happy New Year and Merry Christmas



---------------------------------------------------



Toutes les dates d'agenda sont ajoutées sur ce site après validation pour consultation en ligne. Pour paraître dans le numéro de février 2017 des NAM, il faut déposer vos annonces avant le 15 janvier 2017.



---------------------------------------------------



Vous pouvez effectuer une recherche précise sur l'agenda selon la région, le jour et le thème souhaités. Il suffit de cliquer sur la rubrique "agenda" et de lancer une recherche en sélectionnant les critères qui vous intéressent. L'agenda est mis à jour en moyenne tous les quatre jours.



---------------------------------------------------



Les annonces dont la date est périmée disparaissent automatiquement de l'agenda par conséquent seules les annonces en cours s'affichent.



---------------------------------------------------



La newsletter est remplacée par la page Facebook qui permet, quant à elle, de pouvoir recevoir un ensemble de liens sur des sujets arméniens ou des personnalités arméniennes connues ou à découvrir et enfin de participer à des concours.



---------------------------------------------------

HISTORIQUE SITE

01/09/16 : L'Arménoscope a vingt-sept ans d'existence.

26/07/15 : La page Facebook de l'Arménoscope a cinq ans d'existence.

20/10/13 : crash base de données. Rétablissement des données dans la journée.

03/12/10-07/07/11 : émission sur radio Ayp FM 99.5 Mz ou 24h/24 et 7j/7 sur http://www.radio-aypfm.com émission hebdomadaire "L'Agenda d'Ayp FM"

10/12/10 : mise en ligne de la nouvelle page agenda sur http://www.armenews.com

26/07/10 : ouverture de la page Armenoscope sur Facebook

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Armenoscope/144704502222046?ref=sgm

12/07/10 : Le site de l'Arménoscope a eu sa 1.500.000ème page visitée depuis son ouverture en octobre 1998.

01/09/09 : L'Arménoscope a vingt ans d'existence.

14/07/07 : Fin de l'Année de l'Arménie toutefois certaines manifestations ont lieu jusqu'à l'automne 2007.

12/12/06 : Mise en ligne de la nouvelle page d'accueil de l'Arménoscope.

25/09/06 : Ajout du logo "Arménie, mon amie" dans la rubrique "Quoi?" pour toutes les manifestations qui ont reçu le label de l'Année de l'Arménie en France pour l'année 2007.

12/09/06 : L'Arménoscope partenaire média de l'Année de l'Arménie en France.

28/07/06 : Mise en ligne du 4ème concours de l'Arménoscope pour gagner le CD de la BO du film "Le Voyage en Arménie" de Robert Guédiguian, composée par Arto Tuncboyaciyan.

01/01/06 : Le livre d'Or est fermé, seuls sont consultables les messages déposés depuis l'ouverture du site.

18/07/05 : La mise en ligne des activités est optimisée.

19/05/04 : Les communiqués ont été entièrement revus dans leur présentation pour en facilité la lecture.

Depuis janvier 2004, en plus de l'édition web et de l'édition papier, il existe une édition de l'Arménoscope dans les Nouvelles d'Arménie Magazine avec toutes les activités disponibles sur le site au moment du bouclage du journal. De plus un lien direct sur l'agenda complet de l'Armenoscope est mis en place sur un certain nombre de sites partenaires. Le site de l'arménoscope va subir une série de modifications et la page d'accueil du site va être totalement remodelée pour avoir un accès plus direct aux informations mises en ligne.

15/10/98 : Ouverture du site internet L'Arménoscope.

01/09/89 : Création de L'Arménoscope sous forme d'édition papier.



OBJET DE L'ARMENOSCOPE

L'Arménoscope est un bulletin mensuel qui publie l'agenda des activités associatives et culturelles en France depuis 1989. Il s'est transformé en site internet informatif des événements et manifestations culturelles et associatives arméniennes. Il n'a aucun but lucratif. Son seul but est de rassembler le plus de personnes autour d'événements associatifs et culturels arméniens. Ce site est ouvert depuis octobre 1998 et a pour vocation d'élargir cette diffusion au niveau international afin d'informer tous les Arméniens ou arménophiles susceptibles d'être de passage en France ou en Europe.

Ce site ne sert nullement à diffuser des informations d'actualité autres que les communiqués transmis par les associations et institutions. D'autres sites arméniens vous proposeront des informations de tout ordre (voir rubrique liens). Faites bon usage de ce site, c'est un outil qui se veut simple et clair. Toutes les publications sont sous l'entière responsabilités de leur organisateur. L'Arménoscope ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un défaut ou d'une erreur dans la publication.



A PROPOS DE L'AGENDA

La publication des activités sur notre site est entièrement GRATUITE. La seule règle étant que l'activité, ou l'événement, concernent la communauté et la culture arméniennes ou une personnalité arménienne. N'hésitez pas à faire diffuser vos informations sur ce site, même si vous disposez de votre propre site ou de votre propre bulletin, cela ne fera qu'amplifier votre information surtout sur un site spécialisé comme celui-ci...

Si vous voulez soumettre une activité ou un communiqué cliquez ici